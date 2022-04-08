شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء أول جمعة في رمضان .. اللهم أعنا على الصيام والقيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء اول جمعه في رمضان .. يبحث عنه الكثير من المسلمين اليوم، وينشر ”الخليج 365” دعاء اول جمعه من رمضان وهو أيضا دعاء الخليج 365 من رمضان ... وليس هناك دعاء ثابت وإنما من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين.



دعاء اول جمعه في رمضان .. دعاء الخليج 365 من رمضانعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: " اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى صِيَامِهِ وقِيَامِهِ، وجَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وآثَامِهِ، وارْزُقْنِى ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِى الْمُؤْمِنِينَ ". دعاء اول جمعه في رمضانوعن فضل يوم الجمعة وفضل شهر رمضان، روى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ". رواه مسلم. دعاء اول جمعه في رمضان .. دعاء الخليج 365 من رمضان دعاء الخليج 365 من رمضان وما يستحب الدعاء به سواء في الخليج 365 من رمضا أم في غيره من الأيام والأوقات : "اَللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ".

كما يستحب الدعاء بقولنا :" اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم ..وحرّمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنّة".





اول جمعة في رمضانويمكن دعاء اول جمعه من رمضان بقولنا: "اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب".

ويمكن الدعاء بقولنا: "اللهم في اول جمعة في رمضان اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شرما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت"