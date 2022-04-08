شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطلق المرحلة الثالثة لبرنامج التدريب العاملين بالفنادق والسياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائى وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحافظة جنوب سيناء، المرحلة الثالثة لبرنامج التدريب وبناء القدرات العاملين بقطاع الفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 65 متدربا من العاملين بالفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ، وذلك استمراراً لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، وفى إطار التعاون بين وزارتى البيئة والسياحة والآثار.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي العاملين بالقطاع السياحي والضيافة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمؤتمر السنوي لتغير المناخ، بالإضافة إلى جهود الدولة لاستضافة والإعداد للمؤتمر والعوائد الاقتصادية والبيئية وارتباط صناعة السياحة والضيافة بالتغيرات المناخية وكيفية تقليل التأثيرات السلبية للتقليل من الانبعاثات الكاربونية.

وأضافت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج يعمل على رفع وعي المتدربين بالمحاور المتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشأت والتطوير المستدام والجدوي الاقتصادية لإدارة تلك الموارد وكيفية تطبيق تدابير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادي المزعم إطلاقه للمنشأت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن اتباع الأساليب البيئية التى تساهم فى تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، الطاقة، الموارد والمخلفات تؤدي بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتي بدورها على البيئية والتنوع البيولوجي كما يقلل من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.