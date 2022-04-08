شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: رفع كفاءة طريق دكرنس نجير شربين ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت قيادات وزارة النقل برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال إنشاء محور طولى من بنها حتى دمياط بطول 140 كم لخدمة 6 محافظات بالوجه البحرى.

وتفقد المسئولون أعمال تنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات رئيسية وحارتين خدمة لكل إتجاه ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

ويشمل المشروع تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافة من شربين حتى دمياط وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

وطالع المسئولون خلال الجولة موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأعمال تنفيذ ممشى للاهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400متر، كما تم متابعة أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 8 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه (99%) وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه (100%) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه (99.75%) وكوبري كفرشكر والذي بلغت نسبة تنفيذه (96.2%) وكوبري المنشأة الكبرى والذي بلغت نسبة تنفيذه (95%) وكوبري صهرجت والذي بلغت نسبة تنفيذه 77% وكوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد والذي بلغت نسبة تنفيذه 56% وكوبري الصافورية والذي بلغت نسبة تنفيذه 20 %) .

كما تابعت وزارة النقل أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجهت بمراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة ووضع مخطط للإستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق وكذلك ضرورة استمرار تنفيذ اعمال انشاء الطريق المتجه الى المنصوره على البر الشرقي بالتنسيق مع وزاره الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كميه المياة المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي .

وتقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزاره الري في اطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضيه وأصبح يهدد جسر الطريق و عمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحمايه المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبه لري الاراضي الزراعيه التي يخدمها الرياح التوفيقي .

كما تفقد المسئولون أعمال ازدواج المرحلة الثانية من طريق المنصورة / طناح / دكرنس / المطرية وهي المسافة من طناح / حتى دكرنس بطول 10 كم وحيث يشمل المشروع إنشاء ازدواج للطريق الحالي أعلى الجنابية بعد تغطيتها ليصبح الطريق 2 حارة / اتجاه عرض 7.5 متر لكل اتجاه .

كما اطلعت وزارة النقل على معدلات تنفيذ المرحلة الأولى بطول 10كم من مشروع ازدواج وتوسعه طريق المنصورة / محلة دمنه / دكرنس بطول 18 كم وحيث يشمل المشروع إنشاء إزدواج للطريق الحالى بطول 10كم بعدد 2 حارة مرورية وبعرض 9 متر بكل إتجاه.

ووجهت الوزارة رئيس شركة النيل العامة للإنشاء والطرق المهندس محمد ابوسريع بالبدء الفوري في أعمال رفع كفاءة وازدواج طريق دكرنس نجير شربين بطول 12 كم والذي يدخل ضمن طرق مبادرة حياة كريمة مع سرعة إجراءات التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات المعنية وإزالة كافة المخلفات والتعديات على الطريق.