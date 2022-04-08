شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" ينظم قوافل بيطرية علاجية مجانية لتنمية الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول تنظيم المركز قوافل طبية بيطرية علاجية وإرشادية، خلال شهري فبراير ومارس 2022، تضم 12 باحثًا برئاسة د. أحمد حجازي، وذلك لمحافظة الفيوم (قريتي الخوجات ودمو)، ومحافظة بني سويف (قرية كوم أبو راضي).

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمساعدة القرى الأكثر احتياجًا ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة"، وتأكيدًا لدور المركز القومي للبحوث في التنمية المجتمعية، وتنفيذًا للمشروع البحثي بالمركز بعنوان "قوافل بيطرية مجانية لخدمة المجتمع المدنى وتنمية الثروة الحيوانية"؛ كأحد أنشطة المركز لحل مشاكل المُجتمع.

أشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من تلك القوافل بقرى المحافظتين بلغ 502، بينما بلغ عدد الحالات المرضية التي تم تشخيصها وعلاجها (الأمراض الباطنة والتناسلية) 4143 حالة، والحالات التى تم تشخيصها وعلاجها (أمراض الدواجن) 3339 حالة.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى توقيع المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء؛ لتنظيم قوافل علاجية بيطرية، وتنمية الثروة الحيوانية وتحسين أوضاعها.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم المركز القومي للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية؛ لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية، وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التى تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة، وعقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين، وعقد دورات إرشادية وتثقيفية؛ لتوعية المواطنين للحد من الأوبئة، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية للتنمية المستدامة، وتحديد البرامج التنفيذية للمشروعات البحثية المشتركة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل طرف.

وقع البروتوكول الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.