شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تحصد جائزتين من جوائز الدولة التشجيعية فى البيولوجية والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الطاقة الذرية أن 2 من علماء الهيئة حصدوا جائزتين من جوائز الدولة التشجيعية، حيث حصل الدكتور السيد رمضان السيد مدرس الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية ، وحصل الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم مدرس فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية.

و أوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم ، أن جوائز الدولة التشجيعية في اجتماع مجلس ادارة اكاديمية البحث العلمي، و هنأ الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة الباحثين على حصولهما على هاتين الجائزتين وأنهما يمثلان نموذجين مشرفين للعلماء الشبان بالهيئة والذين يحملون رسالة تأكيد لأصالة المدرسة العلمية بالهيئة وتجدد الأجيال العلمية المتميزة على مر العصور والتي تسعى دائما لرفعتها وذلك في المستوى المحلي والدولي.

و حصل الدكتور السيد رمضان السيد على الجائزة نتيجة أبحاثه المتميزة في استخدام الفطريات في انتاج بعض الادوية الهامة مثل المثبط المناعي حمض الميكوفينوليك والادوية المضادة للسرطان مثل التاكسول والفينبلاستين، كذلك ابتكار طرق جديدة في تحضير المواد النانوية باستخدام الفطريات كمصدر منخفض التكلفة وصديق للبيئة ، علاوة علي إستخدام الاشعاع في استحداث طفرات مفيدة ونافعة من تلك الكائنات الدقيقة المستخدمة لانتاج المواد الفعالة كتطبيق سلمي للطاقة النووية، وكذلك استغلال المخلفات الزراعية والصناعية في انتاج الادوية والمضادات الحيوية والمواد النانوية لضمان التخلص الامن من هذة المخلفات الملوثة للبيئة.

فيما حصل الدكتور عبد المنعم عيد على الجائزة نتيجة لأبحاثه المتميزة في استخدام بدائل عضوية متنوعة عوضاً عن المستحضرات الاصطناعية للحصول على منتج داجني ليس فقط آمن بل ومحفز ومحسن لوظائف جسم الانسان، كذلك استخدام بعض الاعلاف غير التقليدية مثل تفل الزيتون وكسب الفول السوداني و كسب الكتان و بذور الكانولا كاملة الدسم ، مخلفات المجازر كدهون الدواجن كبدائل اقتصادية وتقوم برفع الكفاءة الانتاجية والاقتصادية و لسد العجز في الاعلاف بمصر، كما تم اختبار اضافة تفل الزيتون كمخلف من المخلفات الزراعية في علائق السمان الياباني البياض مما ينتج عنه فائدة مزدوجة تتمثل في تخفيض تكلفة الانتاج و تدوير المخلفات الزراعية وكذلك انتاج وتحسين جودة البيض، وختاما استخدام مواد عضوية او حيوية صديقة للبيئة لتحسين الحالة الفسيولوجية والمناعية والانتاجية للدواجن تحت ظروف الجو الحار.