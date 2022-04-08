شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المتعدية على خط التنظيم بحى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير وتوسعة المحاور المرورية في إطار تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة محاور الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين والقضاء علي أي تكدسات .

وفي ذلك الإطار وانطلاقا من تنفيذ أعمال تطوير شارع عثمان محرم الواقع بأحياء العمرانية والطالبية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بطول 3كم ومتوسط عرض 25م إلي جانب رفع كفاءة عدد من متفرعاته .

رصدت محافظة الجيزة، أحد العقارات المتعدية علي خط التنظيم بشارع حيدر الواقع بين شارعي عثمان محرم ومصرف الكنيسة بنطاق حي العمرانية ويتسبب في إحداث إعاقة كبيرة للحركة المرورية بالمنطقة

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي العمرانية بإزالة العقار المتعدي علي خط التنظيم لتحقيق السيولة المرورية، خاصة وأنه يربط بين شوارع عدوى سليم وعثمان محرم وذلك بعد تعويض قاطني العقار .

وقامت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية بتنفيذ الإزالة للعقار بعد إخلائه من المنقولات وتعويض قاطنيه وذلك لتحقيق خط التنظيم والسيولة المرورية بالمنطقة .

وكلف محافظ الجيزة برفع كافه مخلفات الهدم والرتش وتمهيد الشارع وفتحه أمام حركة سير المواطنين عقب الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل .