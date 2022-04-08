شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن شروط البعثة الطبية للسعودية بموسم الحج 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على شروط الترشيح والتخصصات المطلوبة، وكيفية إرسال طلبات البعثة الطبية المصرية التي توفد إلى المملكة العربية السعودية موسم حج عام 1443 هجری 2022 میلادی.

وذلك في ضوء انطلاق دور البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج ومسئوليتها عن رعاية الحجاج المصريين وقائيا وعلاجيا فضلا عن حماية البلاد من انتشار الأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يستلزم إعطاء عملية الترشيح لهذه البعثة عناية خاصة لكونها مأمورية عمل وبناء على توجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بوضع ضوابط عامة مجردة تضمن الشفافية التامة وتكافؤ الفرص، وعلى ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2022 لوضع ضوابط اختيار أعضاء البعثة الطبية لموسم حج 1443هـ – 2022.

واعلنت الوزارة، عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المرش للتقدم للقرعة العلنية للبعثة الطبية لموسم حج، 1443ھ - 2022 وهي على النحو التالي:-

1- أن يكون المرشح من العاملين المعينين بوزارة الصحة والسكان ووحداتها وهيئاتها والجهات التابعة لها وأن يكون قد مضى على تعيينه عشر سنوات على الأقل في 1 يونيو 2022 فيما عدا الاطباء والصيادلة يكون قد مضى على تعيينهم خمس سنوات على الأقل في 1 يونيو 2022.

2- أن يكون المرشح على رأس العمل ولم يحصل على أية إجازات بدون مرتب أو العمل جزء من الوقت أو منتدب أو معار خارج وزارة الصحة والسكان ووحداتها أو هيئاتها أو الجهات التابعة لها خلال آخر خمس سنوات كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (2).

3 - أن تكون التقارير السرية للمتقدم في الخمس سنوات الأخيرة بدرجة ممتاز كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (2).

4- ألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات في آخر خمس سنوات بخصم من الراتب كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (2).

5 - الالتزام باستيفاء جميع البيانات في طلب الالتحاق بعضوية البعثة الطبية ( الاستمارة ) نموذج رقم (1 ، ۲2 ،3) ولن يعتد بأى نماذج أخرى .

6 - أن يكون المرشح سليم البنية وفي حالة صحية تمكنه من أداء الأعمال المكلف بها وذلك بناء على شهادة لياقة صحية للمرشح صادرة من اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى تفيد بأنه لائق طبيا لعضوية البعثة الطبية معتمدة ومختومة ، على أن تتضمن تلك الشهادة ما يفيد بعدم وجود حمل بالنسبة للسيدات المتزوجات الأقل من 50 عام كما هو موضح بالاستمارة رقم 111 نموذج رقم (3).

7 - أن يكون المتقدم للقرعة لم يسبق له الحج عن طريق البعثة الطبية لوزارة الصحة والسكان من قبل أو الحج بأية طريقة أخرى خلال الخمس سنوات السابقة للبعثة ، وفي حالة ثبوت سابقة حج للمتقدم خلال تلك الفترة يتم استبعاده.

8 - إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة باستمارة الترشح يتم استبعاد المرشح حتى حال فوزه بعضوية البعثة ويعرض نفسه للمساءلة التأديبية في هذا الصدد.

9 - يتم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاضافية التي قد تصدرها السلطات السعودية في هذا الشأن كما يلتزم المتقدم باستيفاء أية مستندات مطلوبة للتأكد من توافر الاشتراطات التي تطلبها السلطات السعودية، وحال عدم تقديم تلك المستندات يتم استبعاد المرشح.

ثانيا: بالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح:-

۱) استمارة الترشح معتمدة ومختومة وفقا للنموذج رقم (1) مدرج بها اقرار بصحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب الالتحاق وايضا الموافقة على العمل اثناء البعثة في أي موقع وفي أي وقت وبأي مهام توكل اليه وانه بحالة صحية تسمح له بأداء ما يكلف به من أعمال ، وفي حالة عدم اتباعه تعليمات العمل اثناء السفر سوف يتم توقيع الجزاء المناسب الذي قد يصل الى اعادته فورا ودفع كافة التكاليف والمبالغ المنصرفة في هذا الشأن ، وأنه لم يسبق له الالتحاق بالبعثة الطبية للحج من قبل أو الحج بأية طريقة أخرى خلال الخمس سنوات السابقة للبعثة.

2- بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم من جهة عمل المرشح موضحا به تاريخ التعيين والجزاءات والإجازات التي حصل عليه المرشح سواء إجازة بدون مرتب أو عمل جزء من الوقت خلال آخر خمس سنوات كما هو موضح.

بالاستمارة نموذج رقم (2، 3) شهادة اللياقة الطبية الصادرة من اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي للمرشح نفيد بأنه سليم البنية وفي حالة صحية تمكنه من اداء الأعمال المكلف بها بالبعثة الطبية للحج كما هو موضح بالاستمارة رقم 111 نموذج رقم (۳).

4 - صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة ومختومة من جهة عمل المرشح .