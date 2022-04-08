ضبط 61 ديلر مخدرات بمحيط المقاهي والكافتيريات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 48 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 61 متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت 11,600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 11,480 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت 4,840 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت 930 جرام، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت 32 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 30 جرام، 2086 قرص مخدر- 23 أمبول مخدر، 7046 قرص مخدر لعقار الترامادول 46 لاصق مخدر، و 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون ، وتنفيذ 11 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – طبنجة صوت –فرد خرطوش – 2 طلقة خرطوش – 63 هاتف محمول – 3 سيارة – 5 دراجات نارية – 2 ميزان – 12 قطعة سلاح أبيض – 4 قطع مشغولات ذهبية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.