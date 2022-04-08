دنيا تطلب خلع زوجها في شهر العسل: "بتاع ستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "دنيا. س" دعوى أمام محكمة الاسرة في التجمع الخامس، تطلب خلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزى بتاع بنات ومغير اسمه وشكله على الفيس ومخبي رمز الواي فاي ".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تعرَّفت على زوجها "فؤاد. ص" عن طريق إحدى أقاربها، ونشأت بينهما صداقة تحولت مع مرور الوقت إلى قصة حب، انتهت بالزواج.

لم تجد دنيا خلال فترة التعارف والخِطبة خطأ في تصرفات شريك حياتها، بالإضافة لخضوعه في اختبارات عدة من أهلي، حتى تم الزفاف وسافرا لقضاء شهر العسل في الاسكندرية، وفقًا للدعوى.

وأضافت "دنيا" لاحظت على زوجي عدم النظر للستات والكسوف الموجود في عينه يجعلني لا أشعر بالغيرة من كل ستات الدنيا.. بعد أيام بدأ الكلام في تفاصيل لا تعنيه وأمرني بغلق حسابي على الفيسبوك"، موضحة أنهما خلال إقامتهم بمنزله بالاسكندرية يقوم بإخفاء رمز الواي فاي ويطالبني بترك الهاتف المحمول.

وقالت العشرينية إن تصرفات زوجها دفعتها لإنهاء "شهر العسل" والعودة لمنزل أسرتي بعد معرفة سبب يجعلني لا أريد المعيشة معه، وعندما واجهته بسلوكه قام بطردها للشارع، تُشير "دنيا" انشغل في كلامه على النت ونسي هاتفه مفتوحا وعرفت أنه صاحب حساب مستعار على الفيس للتقرب من البنات.

غادرت منزل الزوجية إلى أسرتها وطلبت الطلاق لكن "فؤاد" رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة طالبة خلعه في الدعوى رقم 219 لسنة 2021 وما زالت منظورة أمام المحكمة.