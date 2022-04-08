بينهم قضايا حجب سلع.. ضبط 151 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

وأسفرت الحملات فى مجال حجب السلع الاستراتيجية عن ضبط قرابة 58 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة ، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 81 طن، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 76 طن سلع غذائية .

وتمكنت الجهود في مجال حجب مواد البناء من ضبط أكثر من 65 طن أسمنت ، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 366 قضية من بينها 50 قضية "خبز ناقص الوزن" ، 67 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات " بمضبوطات بلغت أكثر من 76 طن دقيق.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.