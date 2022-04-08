مجالس علمية لقراءة كتب الصوفية بالبيت المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن البيت المحمدي، مواصلة عقد جلساته العلمية خلال شهر رمضان بقراءة وشرح الكتب الصوفية، عقب صلاة الجمعة.

وأوضح في بيان له، الجمعة، الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خادم البيت المحمدي، شرح كتاب"مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح" للإمام ابن عطاء الله السكندري.

وتابع الشيخ إبراهيم الصوفي، الواعظ بالأزهر الشريف؛ قراءة كتاب( المرجع معالم المشروع والممنوع من ممارسات التصوف المعاصر)، للإمام إبراهيم الخليل بن علي الشاذلي، والد الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد التصوف في العصر الحديث، حيث يتعرض الكتاب لأهم القضايا والموضوعات التي تهم الصوفية.

وقدم المؤلف في الكتاب، أهم الأدلة الجامعة للأعمال الصوفية، التي منها( مشروعية العهد الصوفي) فقد بين المؤلف أن العهد في الإصطلاح الصوفي معناه: المعاهدة على فعل الطاعات وترك المعاصي، وأنه صحوة من سكرة المعاصي، وأوبة إلى الله تعالى بالتوبة، والتزام أسباب تطهير النفس من الأوزار، وعمل ما يقرب من العزيز الغفار، وهذا واجب لا شك فيه ولا فرار، وعن أنواع العهد الصوفي، قال المؤلف: العهد الصوفي الكامل الذي يكون على يد شيخ مربي محقق بما اشترطه الصوفية فيه من شروط وآداب.

​