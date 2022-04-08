شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تنعى القمص أرسانيوس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، وفاة القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز الإسكندرية، بعد جريمة اعتداء وحشية.

وتابعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر: "نؤكد أن مثل هذه الأعمال الشريرة، لن تنال من صلابة الوطن ومحبة المصريين الأصيلة".

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة المصرية، وجميع المصريين.