شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم التوعية الصحية لـ12 مليون متابع عبر منصات الوزارة بمواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لـ12 مليون مواطن من متابعي صفحاتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإبراز إنجازات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحتوى الذي تقدمه الوزارة يستهدف جميع المتابعين من كافة الفئات العمرية، إضافةً إلى تقديم نصائح طبية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوي).

وأضاف «عبدالغفار» أن المحتوى التوعوي يشمل نصائح لاتباع نظام غذائي صحي، خاصةً في ظل تغيير العادات الغذائية في شهر رمضان، إضافةً إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الـ«سوشيال ميديا».

وتابع «عبدالغفار» أنه يتم نشر مواد توعوية خاصة بأهمية تلقي لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكداً استمرار عمل مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت عدداً من منصاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة