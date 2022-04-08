قطارات السكة الحديد الإسبانية المكيفة الجديدة تحقق أعلى معدلات الرفاهية

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أن القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية تحقق مستوى أعلى من الرفاهية والامان للركاب يتمثل فى الأتى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012