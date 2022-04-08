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قطارات السكة الحديد الإسبانية المكيفة الجديدة تحقق أعلى معدلات الرفاهية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أن القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية تحقق مستوى أعلى من الرفاهية والامان للركاب يتمثل فى الأتى: 

1- سرعة تصل الي 160 كم /ساعة.

2- كاميرات مراقبة بالعربات لتأمين الركاب.

3- نظام انذار حريق بالعربات للحفاظ على سلامة الركاب.

4- كراسي مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة. 

5- دورات مياه علي أحدث تصميم  وأخرى مخصصة لذوي الهمم. 

6- شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الاولى ومركزية فى عربات الدرجة الثانية.

7- نظام WIFI.

8- انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة للركاب في السرعات العالية.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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