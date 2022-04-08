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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يهنئ علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة 2021 والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز الدولة تقديراً لما قدموه في مجال البحث العلمي، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق، مؤكداً أنهم نموذج مشرف لتميزهم العلمي، مشيرا إلى أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لجهود جميع أبناء جامعة حلوان لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالاتهم وتخصصاتهم.
وأوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تكريم علماء جامعة حلوان البارزين يسهم في تشجيع الباحثين على التميز، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر وإثراء البحث العلمي، ، حيث أن البحث العلمي أصبح الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره، وأصبحت كل الدول تكرس اهتمامها لخدمة العلم وتحقيق التنمية المستدامة لبناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير.