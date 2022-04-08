شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 662 شابا وتحرير 76 محضراً لمنشآت مخالفة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بما قامت به مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط خلال مارس الماضي، حيث تم تعيين 662، منهم 5 "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلون بها 1097 شاباً، كما تم استخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 92 فرصة عمل .
وقال الوزير، فى بيان،: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 227 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 110 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وعمل 26 حملة تفتيشية ، وتم عقد 3 ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالزرقا ، ومصنع النيل للأعلاف بكفر سعد، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد .
فى نفس السياق، نوهت منى الأطروش مدير المديرية، إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال بالتفتيش على 173 منشأة ، وإعادة التفتيش على 178 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 29 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 11 شكاوى منها، وشكوتين منها تم استيفاؤهما ودياً، و16 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 315 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.