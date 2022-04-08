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تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم لإنشاء كوبري سيارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات، لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

وعينت الإدارة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال المرحلة الثانية لكوبري سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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