تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم لإنشاء كوبري سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات، لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

وعينت الإدارة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال المرحلة الثانية لكوبري سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة.