دون خسائر بشرية.. تفحم أتوبيس ركاب بمحور الأوتوستراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل أتوبيس بمحور الأوتوستراد دون خسائر بشرية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل أتوبيس بمحور الأوتوستراد ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الأتوبيس خالي من الركاب ولا توجد أية إصابات، وأسفر الحريق عن تفحم الأتوبيس بأكمله، ورجحت المعاينة أن يكون سبب اشتعال النيران هو حدوث ماس كهربي ببطارية الأتوبيس.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.