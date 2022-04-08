ملف خاص ورقم سري.. توجيهات جديدة بشأن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، وجود توجيهات وزارية جديدة بشأن تسجيل وتسهيل إجراءات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا للعمل في مشروعات إعادة الإعمار.

وقال المصدر لمصراوي، إن التوجيهات تضمنت توجيه مركز معلومات وزارة القوى العاملة، بسرعة البدء في عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة في العمل داخل دولة ليبيا.

وأوضح أنه يمكن من خلال هذه المنظومة تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل في المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

وأشار إلى أن التوجيهات الوزارية شملت ضرورة إشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، بجانب شركات التحالف، وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي.

وأكد المصدر حرص الحكومة ووزارة القوى العاملة، على حماية العمالة المصرية في الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خصوصاً في دولة ليبيا الشقيقة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، عقد لقاءً مفتوحًا مع ممثلي تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة"، لبحث سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.