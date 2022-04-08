الجيزة تعلن مزايدة علنية لتأجير محلات بالمركز التجاري - تفاصيل وشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجبزة، طرح مزايدة عامة لتأجير محلات عبارة عن باكيات مختلفة بمركز الجيزة التجاري خلف عمر أفندي بشارع الغرفة التجارية، على أن تكون الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2022.

كراسة الشروط

قالت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن قيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة 299 جنيهًا، وقيمة التأمين الابتدائي للمحل رقم (6:5) بمبلغ 1000 جنيه.

قيمة التأمين

أوضحت أن المزايدة العلنية العامة لتأجير البوفيه الخاص بمركز الحماية المدنية الكائن - بهضبة الأهرام جلسة المزايدة العلنية يوم الأحد الموافق 17 مايو2022، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ وقدرة 299 جنيهًا وقيمة التأمين الابتدائي بمبلغ 1000 جنيه.

وتابعت المحافظة:"تتطلب الدخول بالمزايدة (كراسة الشروط والمواصفات بموجب طلب مدموغ مقابل سداد قيمتها بخلاف ضريبة القيمة المضافة ولصق طابع الشهيد)".

الأوراق المطلوبة

دعت المحافظة، الراغبين في دخول المزايدة إحضار أصل كراسة الشروط ـ السجل التجاري - البطاقة الضريبية ـ الرقم القومي - تفويض معتمد في حالة دخول الشركات - تأمين دخول المزايدة تسجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة تطبيقاً لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 مع العلم أنه سيتم سداد قيمة التأمين النهائي فور رسو المزايدات العلنية.

عنوان المزايدة

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن جلسة المزايدات العلنية المذكور بعالية، تعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة "قاعة المجلس الشعبي المحلي - الدور الثالث - 406 شارع الهرم الجيزة".