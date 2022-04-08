شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة اليوم ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 14