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%89 من القراء يؤيدون زيادة منافذ بيع السلع المخفضة لمواجهة غلاء الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد مطالب زيادة منافذ بيع السلع المخفضة بالمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار؟"، أيد آراء القراء مطالب زيادة منافذ بيع السلع المخفضة بالمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار.


نتيجة الاستطلاع

 

وأيد 89% من القراء مطالب زيادة منافذ بيع السلع المخفضة بالمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، بينما رفض 11% من القراء موضوع الاستطلاع.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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