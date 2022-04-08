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شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يؤيدون زيادة منافذ بيع السلع المخفضة لمواجهة غلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد مطالب زيادة منافذ بيع السلع المخفضة بالمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار؟"، أيد آراء القراء مطالب زيادة منافذ بيع السلع المخفضة بالمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار.
نتيجة الاستطلاع
وأيد 89% من القراء مطالب زيادة منافذ بيع السلع المخفضة بالمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، بينما رفض 11% من القراء موضوع الاستطلاع.