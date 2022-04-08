شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم والتاريخ.. تعرف على أهم الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثيرون من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال كل عام ميلادى جديد خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها .
ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2022، كما يلى :
- عيد تحرير سيناء :
الإثنين 25 أبريل 2022
- شم النسيم :
الاثنين 25 أبريل 2022
- عيد العمال :
الأحد 1 مايو 2022
- عيد الفطر المبارك:
الاثنين 2 مايو 2022
- ثورة 30 يونيو :
الخميس 30 يونيو 2022
- وقفة عرفات :
الجمعة 8 يوليو 2022
- عيد الأضحى المبارك :
السبت 9 يوليو 2022
- عيد ثورة 23 يوليو :
السبت 23 يوليو 2022
- رأس السنة الهجرية :
السبت 30 يوليو
- عيد القوات المسلحة:
الخميس 6 أكتوبر 2022
- عيد المولد النبوى الشريف :
السبت 8 اكتوبر