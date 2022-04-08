60 يوم حرام انتهت بأشلاء.. كواليس جريمة شرف هزت الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد الشاب يفسخ خطبته من فتاة حتى ارتبط بأختها ونشأت بينهما علاقة غير شرعية كتبت نهاية بشعة باتت حديث الساعة في الجيزة.

علاقة غير شرعية جمعت فتاة بشاب عشريني تطورت إلى هروبها من منزل أسرتها والمكوث رفقته شهرين لينتهي الأمر بزواجهما رغم عدم موافقة أهلها.

أشقاء الفتاة الأربعة استدرجوا الشاب إلى منزلهم وتعدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة ثم ذبحوه وقطعوا جثته أشلاء تخلصوا منها بمصرف مائي بمركز أبو النمرس.

البداية تعود إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، بتغيب شاب في ظروف غامضة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

جهود البحث والتحري للمقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، توصلت إلى أن 4 أشقاء استدرجوا القتيل وانهالوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة من ثم قطعوا جثته، وتخلصوا منها بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد مصطفى عبد الله ومعاونيه الرائد أحمد الأبيض والنقيب عمرو مبارك من ضبط اثنين من الأشقاء الأربعة وأرشدا عن شقيقيهما وأمكن ضبطهما أيضًا.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مكان تخلصهما من الأشلاء بمصرف بمركز أبو النمرس مؤكدين: "مرمغ سمعتنا في التراب والناس بتعايرنا في المنطقة.. الشرف غالي يا بيه.. يستاهل اللي حصل له".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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