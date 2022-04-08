شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة الأولى من رمضان.. الأوقاف تفتتح 54 مسجدًا فى عدد من المحافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الجمعة الأولى من شهر رمضان اليوم تفتتح وزارة الأوقاف 54 مسجدًا، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919 مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو هريرة – مدينة أوسيم

2. الرحمة – المنصورية - أوسيم

مديرية أوقاف المنوفية

3. الإيمان البرعي – الباجور

4. الإخلاص – جزي - منوف

مديرية أوقاف أسوان

5. الوزان – عنيبة

6. الغلالاب – المركز

7. المصطفى – حي شرق

8. أبو الخير – دراو

9. الصالحين – المنشية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. الكبير – عزبة ناصر – سيدي سالم غرب

11. رزق علي - بيلا

مديرية أوقاف دمياط

12. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد

مديرية أوقاف سوهاج

13. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم

14. المشهد برديس - البلينا

15. الرحمن الفيايضة الساحل القبلي - البلينا

16. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا

17. النور طريق نجع حامد ساقلتة

18. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم

مديرية أوقاف المنيا

19. علي بن أبي طالب – البندارية – ميت وشلح – بني مزار

20. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي

21. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار

22. الصفا – ملاطية – مغاغة

مديرية أوقاف الشرقية

23. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق

24. السيد حنفي – الحسنية

25. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس

مديرية أوقاف البحيرة

26. عزبة فليفل – مركز ايتاي البارود

27. منية عطية – مركز دمنهور

28. السرحاني – الحاجر – كفر الدوار

29. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار

30. الزهيري البحرية – عزبة الزهيري – مركز المحمودية

31. السبكي – قرية سكران - الدلنجات

32. الخصمة القبلية – أبو المطامير

33. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو - كفر الدوار

مديرية أوقاف بني سويف

34. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى

35. الهدى – بهبشين - ناصر

36. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن

37. ذا النون – دلاص – ناصر

38. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا

39. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بني سويف

40. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى

41. علي حافظ – قلها - اهناسيا

42. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بني سويف

43. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا

44. الشيخ خضر – باها – مركز بني سويف

45. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا

مديرية أوقاف قنا

46. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط

47. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي

مديرية أوقاف مطروح

48. عمر بن الخطاب – النجيلة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

49. مالك الملك - الداخلة

50. الحسين - بلاط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم

2. كامل محمود فيصل - اطسا

مديرية أوقاف الدقهلية

3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر

مديرية أوقاف الوادي الجديد

4. باريس الغربي - باريس