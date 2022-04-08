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الجمعة الأولى من رمضان.. الأوقاف تفتتح 54 مسجدًا فى عدد من المحافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - في الجمعة الأولى من شهر رمضان اليوم تفتتح وزارة الأوقاف 54 مسجدًا، منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919  مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

 

1. أبو هريرة – مدينة أوسيم 

2. الرحمة – المنصورية - أوسيم

مديرية أوقاف المنوفية

 

3. الإيمان البرعي – الباجور  

4. الإخلاص – جزي - منوف

مديرية أوقاف أسوان

 

5. الوزان – عنيبة 

6. الغلالاب – المركز 

7. المصطفى – حي شرق 

8. أبو الخير – دراو 

9. الصالحين – المنشية 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

 

10. الكبير – عزبة ناصر – سيدي سالم غرب

11. رزق علي - بيلا

مديرية أوقاف دمياط 

 

12. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد

مديرية أوقاف سوهاج

 

13. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم

14. المشهد برديس - البلينا

15. الرحمن الفيايضة الساحل القبلي - البلينا

16. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا

17. النور طريق نجع حامد ساقلتة

18. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم

مديرية أوقاف المنيا

 

19. علي بن أبي طالب – البندارية – ميت وشلح – بني مزار 

20. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي

21. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار

22. الصفا – ملاطية – مغاغة 

مديرية أوقاف الشرقية

 

23. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق

24. السيد حنفي – الحسنية

25. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس

مديرية أوقاف البحيرة

 

26. عزبة فليفل – مركز ايتاي البارود 

27. منية عطية – مركز دمنهور  

28. السرحاني – الحاجر – كفر الدوار

29. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار 

30. الزهيري البحرية – عزبة الزهيري – مركز المحمودية 

31. السبكي – قرية سكران - الدلنجات

32. الخصمة القبلية – أبو المطامير

33. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو  - كفر الدوار

مديرية أوقاف بني سويف

 

34. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى

35. الهدى – بهبشين - ناصر

36. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن 

37. ذا النون – دلاص – ناصر 

38. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا

39. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بني سويف

40. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى

41. علي حافظ – قلها - اهناسيا

42. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بني سويف

43. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا

44. الشيخ خضر – باها – مركز بني سويف

45. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا

مديرية أوقاف قنا

 

46. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط

47. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي

مديرية أوقاف مطروح

 

48. عمر بن الخطاب – النجيلة 

مديرية أوقاف الوادي الجديد

 

49. مالك الملك - الداخلة

50. الحسين - بلاط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

 

1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم

2. كامل محمود فيصل - اطسا

مديرية أوقاف الدقهلية

 

3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر

مديرية أوقاف الوادي الجديد

4. باريس الغربي - باريس

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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