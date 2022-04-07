شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: 1000 مجند يبحثون عن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، أن أكثر من 1000 مجند من مختلف القوات الشرطية والخاصة والجيش الإسرائيلي يقومون بالبحث عن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التقديرات الأولية تشير إلى قيام مسلح واحد بتنفيذ إطلاق النار في مدينة تل أبيب قبل تمكنه من الفرار، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية.

فيما أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مقتل 2 من مصابي عملية إطلاق النار في تل أبيب وارتفاع عدد الجرحى إلى 12 جريح.