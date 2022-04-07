شكرا لقرائتكم خبر عن فوسفات مصر :2.7 مليون طن كمية الإنتاج خلال 2021 بزيادة 12.5% عن عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنعقدت اليوم الخميس الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر لإعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021. و أوضح المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر خلال استعراض اهم نتائج الأعمال لعام ٢٠٢١ أن الشركة تأسست كشركة مساهمة مصرية طبقا لاحكام قانون الشركات المساهمة تحت رقم 159 لسنة 1981 في 20/9/2009 بهدف القيام بالإستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستخراجه والإنتاج في مناطق ( ابوطرطور بالوادي الجديد – مناطق الشغب بالبحر الأحمر – مناطق السباعية بوادي النيل ) ، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بإدارة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر ، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية والسوق المحلي .

وتعتبر شركة فوسفات مصر هي أكبر منتج لخام الفوسفات في مصر وتهدف لتعظيم الإنتاج حتى يمكن الوفاء بمتطلبات مصانع الأسمدة الفوسفاتية في السوق المحلي و تعظيم التصدير لدعم الإقتصاد القومي.

وتم وضع إستراتيجية للشركة في كافة الأنشطة المختلفة بدء من البحث والإستكشاف مروراً بالإستخراج التعديني والتكسير والطحن للخام إنتهاءً بالتسويق والبيع وهي تلك الإستراتيجية التي تعتمد على ركيزة التوازن بين الإنتاج والمبيعات. وفي إطار البحث والإستكشاف كانت الرؤية الخاصة بالشركة لتعظيم إحتياطيات خام الفوسفات في المواقع الإنتاجية الخاصة بالشركة وذلك من خلال محورين الأول الحصول على أكبر عدد من مناطق الإستغلال والثاني تكثيف التقييم التعديني للإحتياطيات.

حيث تستطاعت الشركة الحصول على خمس (5) مناطق للإستغلال في مناجم البحر الأحمر، وجاري عمليات الحفر لتأكيد تواجد خام الفوسفات وحساب الإحتياطي الجيولوجي والتعديني .

ومن المتوقع فتح عمليات استخراج والبدء في وضعهم على مرحلة الإنتاج في الربع الرابع من عام 2022 بالإضافة الى قطاع قلوع الصبايا في الوادي الجديد ، في اطار الاستغلال الفعلي لاتفاقية الامتياز بقانون رقم 12 لسنة 2019 حيث تم الإنتهاء من عمليات الحفر وتحليل العينات من منطقة إستغلال 5 كم2 وجاري تجهيز تسهيلات الإنتاج.

والإنتاج يعتبر هو الدعامة الرئيسية للشركة وسر قوتها حيث وصلت كمية الإنتاج خلال عام 2021 الى حوالي 2.7 مليون طن بنسبة زيادة 12.5% عن عام 2020. كما إعتمدت الشركة على سياسة بيعية طويلة الأجل مع إستهداف فتح أسواق جديدة لتصدير خام الفوسفات في معظم دول العالم خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بالإضافة الى الأسواق التقليدية في شرق أسيا، وقد وصلت كمية المبيعات في عام 2021 الى 2.5 مليون طن بنسبة زيادة 4% عن عام 2020 وبناءً على الإستراتيجية الإنتاجية والسياسة البيعية حققت شركة فوسفات مصر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات في مصر وحققت بذلك نتائج غير مسبوقة في الإنتاج والمبيعات.

وتم التأكيد خلال الجمعية العامة على الإسراع في إنجاز مشروع مصنع أبو طرطور لصناعة حامض الفوسفوريك الجاري تنفيذه والذى يعد من المشروعات القومية التي توليها وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً لما له مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات.

ومن منطلق مسئولية شركة فوسفات مصر لتوريد خام الفوسفات لمصنع أبو طرطور لصناعة حامض الفوسفوريك قامت شركة سوفريكو الفرنسية المسند اليها تقييم إحتياطيات خام الفوسفات من قطاع الزيات بهضبة أبو طرطور بتقديم التقرير النهائي والذي أكد وجود كميات من الخام 58 مليون طن تكفي إحتياجات طوال عمر تشغيل المصنع.

كما تهدف الشركة للقيام بعدد من المشروعات الصغيرك والمتوسطة وذلك من خلال عمل دراسة لمشروع التعبئة والتحبيب وعملية القيمة المضافة لاستغلال خام الفوسفات لانتاج بعض المنتجات من الأسمدة العضوية بغرض تحسين خصوبة التربة الصحراوية، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات خلال عام 2022.

كما إهتمت الشركة برفع مستوى العاملين في كافة الجوانب خلال عام 2021، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات شملت تطوير الهيكل الإداري طبقاً لأحدث معايير نظم الإدارة الحديثة، وبالتالي معالجة معظم المشكلات المتراكمة إدارياً وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة ومراعاة البعد الإجتماعي والنفسي لكافة العاملين.

وبالنسبة للمؤشرات المالية فأنه بلغ صافي المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بابوطرطور والسباعية 758 مليون جنيه مقابل 619 مليون جنيه عن عام 2020 بزيادة قدرها 139 مليون جنيه بمعدل 22%.

وبلغت الأرباح بعد الضرائب 139 مليون جنيه في العام المالي 2021 مقابل 104 مليون جنيه عن العام الماضي بزيادة قدرها 35 مليون جنية بمعدل 34%.