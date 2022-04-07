شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية: منفذ عملية تل أبيب مسلح واحد وتمكن من الفرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أن التقديرات الأولية تشير إلى قيام مسلح واحد بتنفيذ إطلاق النار فى مدينة تل أبيب قبل تمكنه من الفرار، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

فيما أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مقتل 2 من مصابى عملية إطلاق النار فى تل أبيب وارتفاع عدد الجرحى إلى 10 جرحى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، فى بيان أوليّ مقتضب، إنّ شخصين هما من نفّذا إطلاق النار فى تل أبيب، مشيرة إلى أنّ أحدهما فرّ من المكان.