فسخ خطبته من فتاة وعاشر أختها.. أسرار ذبح وتقطيع شاب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجآت صادمة حملتها التحريات في اتهام 4 أشقاء بقتل شاب وتقطيعه أشلاء والتخلص منها بأحد المصارف بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة؛ لإقامته علاقة غير شرعية بشقيقتهم.

التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم بينت أن المجني عليه تقدم لخطبة شقيقة الضحية قبل فسخ تلك الخطبة ليرتبط عاطفيًا بأختها.

سرعان ما تطورت علاقة الشاب العشريني والفتاة إلى غير شرعية تخللتها لقاءات محرمة في غفلة من أسرتها الذين اكتشفوا الأمر ليقرروا الانتقام منه.

حسب التحريات استدرج الأشقاء الأربعة القتيل إلى مسكنهم واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة فذبحوه ثم قطعوا جثته أشلاء وتخلصوا منها بمصرف مائي.

البداية تعود إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، بتغيب شاب في ظروف غامضة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

جهود البحث والتحري للمقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، توصلت إلى أن 4 أشقاء استدرجوا القتيل وانهالوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة من ثم قطعوا جثته، وتخلصوا منها بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد مصطفى عبد الله ومعاونيه الرائد أحمد الأبيض والنقيب عمرو مبارك من ضبط اثنين من الأشقاء الأربعة وأرشدا عن شقيقيهما وأمكن ضبطهما أيضًا.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مكان تخلصهما من الأشلاء بمصرف بمركز أبو النمرس.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.