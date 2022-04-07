أخبار مصر

"فطارهم في الجنة".. مصرع سائق ومساعده في حادث أعلى محور الضبعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سائق ومساعده مصرعهما في حادث أعلى محور الضبعة بنطاق محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى دائري الضبعة الجديد تحديدا نزلة أوسيم قبل موعد الإفطار.

277813302_1691353227892811_8777731380224173865_n

انتقل رجال المرور وضباط مركز أوسيم إلى محل الواقعة تنسيقا مع إدارة الطرق والمنافذ، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة "فنطاس" واصطدامها بالسور الجانبي وانقلابها.

278110505_1691353187892815_3736542498472172372_n

أسفر الحادث عن مصرع السائق ومساعده بعد تهشم الكابينة الأمامية، مع تسرب مادة بترولية من السيارة بنهر الطريق ليتم الاستعانة بالحماية المدنية لإزالة آثارها.

278060085_1691353324559468_1603429868033342233_n

جرى إيداع الجثتين ثلاجة المشرحة، والدفع بالمعدات اللازمة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا