"فطارهم في الجنة".. مصرع سائق ومساعده في حادث أعلى محور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي سائق ومساعده مصرعهما في حادث أعلى محور الضبعة بنطاق محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى دائري الضبعة الجديد تحديدا نزلة أوسيم قبل موعد الإفطار.

انتقل رجال المرور وضباط مركز أوسيم إلى محل الواقعة تنسيقا مع إدارة الطرق والمنافذ، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة "فنطاس" واصطدامها بالسور الجانبي وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع السائق ومساعده بعد تهشم الكابينة الأمامية، مع تسرب مادة بترولية من السيارة بنهر الطريق ليتم الاستعانة بالحماية المدنية لإزالة آثارها.

جرى إيداع الجثتين ثلاجة المشرحة، والدفع بالمعدات اللازمة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.