وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمل الوزارة من المقر الجديد في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توجّه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بصحبة قيادات الوزارة إلى مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية، كما تفقد مبنى

الوزارة بعد الانتهاء من كافة التجهيزات.

وعقب تفقده المبنى بالكامل، اجتمع الوزير بقيادات الوزارة والعاملين بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمقر، واستهل كلمته بتهنئة العاملين بالوزارة بمناسبة شهر رمضان المعظم والتهنئة ببدء العمل التجريبي وتطبيق مراحل الانتقال الفعلي للعاصمة وفق توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع بفضل حكمة ووعي القيادة السياسية المصرية.