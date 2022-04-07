شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال لقائه مع مديري الإدارات والجمعيات الزراعة بالدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ونواب البرلمان ، التحية للفلاح المصري مؤكداً أنه دائما خلف دولته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال إن الزراعة هي أصل الوجود والمصريون هم الذين علموا العالم الزراعة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لأهميتها في توفير الغذاء وأصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي أيضا الزراعة هي التي توفر المواد الخام لكثير من الصناعات.

وزير الزراعة أكد أن الدولة المصرية حاليا تقوم بمشروعات عملاقة في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وجاري العمل في أكثر من أربعة ملايين فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي تتكلف أموالا طائلة كل هذه المشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفر ملايين فرص العمل لأنها مشروعات تنموية عمرانية صناعية متكاملة.

وأشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر ازدادت مؤخرا بنسبة 13% حيث بلغت حاليا 9.7 مليون فدان، موضحا التحديات التي تواجه الزراعة ومنها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى ندرة المياه ولذلك تهتم الدولة بالتوسع الراسي من خلال البحوث التطبيقية التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يوجه بإعداد كوادر من المفكرين وصانعى الرأى الدينى المستنير





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين وصانعى الرأى الدينى المستنير.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.





غدا انخفاض ملحوظ بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 14.





مصر ترحب بإنشاء مجلس رئاسى فى اليمن.. والخارجية: خطوة نحو بر الأمان

رحبت وزارة الخارجية المصرية بقرار إنشاء مجلس قيادة رئاسي فى اليمن، معتبرة في بيان لها اليوم ، أن تلك الخطوة تساهم فى عبور اليمن إلى بر الأمان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : تابعت جمهورية مصر العربية، اليوم 7 أبريل الجاري، باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأضاف البيان : ترى مصر في هذه الخطوة تطورًا هامًا ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني-يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.





التعليم تنشر صور الوجبة بمدرسة الضبعة.. وتؤكد: سليمة بشهادة الطلاب

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله حول سوء التغذية لطلاب مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية بمطروح، حيث كشفت الوزارة عن صورة وفيديو تؤكد أن الوجبة سليمة بشهادة طلاب المدرسة حول الخدمات التى يحصلون عليها من المدرسة.

وشددت الوزارة أن التكلفة السنوية لكل طالب في مدرسة الضبعة يحتاجها للاعاشة من خدمات وتغذية تزيد عن 30 ألف جنيه بأسعار عام 2019.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إنه بشأن المنشور الذي يتم تداولها على أحد الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "ارتفاع نسبة الغياب، عدم انتظام الدراسة، تدني مستوى الوجبات الغذائية" في مدرسة الضبعة النووية:

أولاً: فيما يخص ارتفاع نسبة الغياب هناك فعلاً انخفاض في نسبة الحضور الأسبوع الماضي وذلك لسوء الأحوال الجوية، وبناءً عليه تم التوجيه لإدارة المدرسة والتوجيه الفني لاتخاذ اللازم نحو تعويض ما فات للطلاب خلال الأسبوع القادم (الجدول الاستثنائي).