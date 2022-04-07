شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتتح معرضا للحرف التراثية بباب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة القاهرة اليوم معرضًا للحرف التراثية والاعمال اليدوية بباب الشعرية، وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على إقامة مثل هذه المعارض لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة للحفاظ عليها خاصة فى ظل تسجيل القاهرة كمدينة إبداعية للحرف والفنون الشعبية على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية.

يذكر أن المعرض المقام على مساحة 400 متر سيستمر لمدة 3 أيام من الخميس إلى السبت ويضم اكثر من 40 عارضا، أتيح لهم عرض منتجاتهم بالمجان بدعم من محافظة القاهرة والغرفة التجارية.