"الشرف غالي".. حل لغز العثور على أشلاء آمية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على أشلاء آدمية لذكر، وتبين تورط 4 أشقاء في الجريمة بدافع الانتقام للشرف إثر علاقة غير شرعية جمعت الضحية وشقيقتهم.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، بمقتل شاب وتقطيع جثته والتخلص منها بأماكن متفرقة بالمحافظة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها لمعرفة دوافعه حول ارتكاب الجريمة.

جهود البحث والتحري للمقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، توصلت إلى أن 4 أشقاء استدرجوا القتيل وانهالوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة من ثم قطعوا جثته، وتخلصوا منها بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد مصطفى عبد الله ومعاونيه الرائد أحمد الأبيض والنقيب عمرو مبارك من ضبط اثنين من الأشقاء الأربعة وأرشدا عن شقيقيهما وأمكن ضبطهما أيضًا.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مكان تخلصهما من الأشلاء بمصرف بمركز أبو النمرس.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.