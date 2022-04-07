شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 100 طن من لحوم صكوك الإطعام الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 100 طن من لحوم صكوك الإطعام بدءًا من يوم الأحد المقبل، حتى السبت 16 أبريل الجارى، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام ومع بداية الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة المحافظات المقرر توزيع اللحوم بها وهى "القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - دمياط - بنى سويف - الفيوم - المنيا - الشرقية - القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 490 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

على أن يكون تزيع المائة طن لحوم على النحو التالي:

أولًا: يوم الأحد 10/4/2022

الفيوم - 3

الدقهلية - 3

دمياط - 2

كفر الشيخ – 2

ثانيًا: يوم الاثنين 11/4/2022

الجيزة - 4

بني سويف - 4

المنيا - 4

أسيوط - 2

ثالثًا: يوم الثلاثاء 12/4/2022

القاهرة - 4

الإسكندرية - 4

المنوفية - 2

جنوب سيناء - 2

السويس – 2

رابعًا: يوم الأربعاء 13/4/2022

الفيوم - 3

القليوبية - 3

بورسعيد - 2

الإسماعيلية - 2

مرسى مطروح - 2

خامسًا: يوم الخميس 14/4/2022

القاهرة - 4

الجيزة - 4

المنيا - 4

أسيوط - 4

سوهاج - 4

سادسًا: يوم الجمعة 15/4/2022

شمال سيناء - 3

قنا - 3

الأقصر - 2

أسوان - 2

البحر الأحمر - 2

سابعًا: يوم السبت 16/4/2022

الإسكندرية - 4

الشرقية - 4

بني سويف - 4

الغربية - 3

البحيرة - 3