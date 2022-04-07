شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 100 طن من لحوم صكوك الإطعام الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة المحافظات المقرر توزيع اللحوم بها وهى "القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - دمياط - بنى سويف - الفيوم - المنيا - الشرقية - القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 490 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.
على أن يكون تزيع المائة طن لحوم على النحو التالي:
أولًا: يوم الأحد 10/4/2022
الفيوم - 3
الدقهلية - 3
دمياط - 2
كفر الشيخ – 2
ثانيًا: يوم الاثنين 11/4/2022
الجيزة - 4
بني سويف - 4
المنيا - 4
أسيوط - 2
ثالثًا: يوم الثلاثاء 12/4/2022
القاهرة - 4
الإسكندرية - 4
المنوفية - 2
جنوب سيناء - 2
السويس – 2
رابعًا: يوم الأربعاء 13/4/2022
الفيوم - 3
القليوبية - 3
بورسعيد - 2
الإسماعيلية - 2
مرسى مطروح - 2
خامسًا: يوم الخميس 14/4/2022
القاهرة - 4
الجيزة - 4
المنيا - 4
أسيوط - 4
سوهاج - 4
سادسًا: يوم الجمعة 15/4/2022
شمال سيناء - 3
قنا - 3
الأقصر - 2
أسوان - 2
البحر الأحمر - 2
سابعًا: يوم السبت 16/4/2022
الإسكندرية - 4
الشرقية - 4
بني سويف - 4
الغربية - 3
البحيرة - 3