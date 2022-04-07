شكرا لقرائتكم خبر عن 19 سيدة يحصدن جوائز الدولة والرواد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت المرأة 19 جائزة من جوائز الدولة جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، وجوائز المرأة والرواد والتى أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس.

وحصدت 12 سيدة جوائز الدولة :" 3 تقديرية ، 1 تفوق ، 8 تشجيعية"، فيما حصدت 7 سيدات جوائز الأكاديمية للمرأة والرواد، و الفائزات بجوائز المرأة التقديرية لعام 2021 هن :"جوائز المرأة التقديرية : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، أولاً : فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية :" الدكتورة كـلارا رضا على إبراهـيم ، أستاذ باحث بمركــز البحــوث الزراعــية، وفى مجال الصحة والعلوم الصيدلية، الدكتورة ماجدة نصر أحمــد نصــر، أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة ــ جامعة المنصورة، فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، الدكتورة سالمة محمد حسين عيسوى ، أستاذ باحث بالمركز القومى للبحــوث، فى مجال العلوم الإجتماعية، الدكتورة أمينة إبراهيم محمد شلبى، أستاذ متفرغ بكلية التربية النوعية ــ جامعة المنصورة"

والسيدات الفائزات بجوائز المرأة التشجيعية لعام 2021 :"جوائز المرأة التشجيعية : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه، أولاً : فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية " الدكتورة نفين كامل محمد عبد الخالق، أستاذ بكلية الطب البيطرى ــ جامعة المنصـورة، و فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية، الدكتورة مــروة رشــاد محمــد سـالم، أستاذ باحث مساعد بكلية الطب ــ جامعة القاهــرة، وفى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، الدكتورة سالى محمد محمد الغمراوى، أستاذ مساعد بمعهد مصر العالـى للهندسة والتكنولوجيا ، و فى مجال العلوم الإجتماعية " حجب الجـائزة".