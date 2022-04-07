شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلامأوى فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي بالتعامل مع بلاغات واردة للوزارة في عدد من المحافظات.

وعلي الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلامأوي بمحافظة المنيا لإنقاذ الطفل ا.ك.ر 4 سنوات وتبين من دراسة حالته أن الطفل في حالة لايرثي لها وتم عمل اللازم لتهدئة الطفل وعمل التدخلات اللازمة، كما أن الطفل لايعلم شيئا عن أسرته، فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية والصحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إيداع الابن بدار رعاية بالمنيا.

كما قام الفريق بإنقاذ الطفل م.ح أ 17 عامًا وهو من محافظة المنيا وتبين من خلال دراسة حالته أن الطفل كان يتناول بعض العقاقير فى الشارع وتم التنسيق مع الإسعاف ونقله لمركز السموم بمستشفي المنيا وتم استقبال الحالة ولكن بعد فحص الحالة من الأطباء أفادوا بأن الحالة يجب نقلها لمركز سموم مستشفي المنيا الجامعي وتم عمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وفي تلك الأثناء وجد الفريق منشورًا علي إحدي صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة المنيا صورة لابن متغيب من المنزل تم التواصل مع الارقام المذكورة في المنشور، حيث وجد أنها والدة الطفل والتي أفادت بأن الابن من ذوي الإعاقة خرج من المنزل وفي النهاية قام الفريق بتسليم الابن للأم والتعهد بحسن تربيته.

كما قام الفريق بإنقاذ المواطنة م.ع 58 سنة وتبين من خلال دراسة الحالة أن المواطنة متواجدة بجوار مسجد الفولي بالمنيا ثم انتقلت الحالة من مكانها أكثر من مرة تم التعامل معها اكثر من مرة في محاولة للوصول لأي معلومات عن أسرتها.

وبالتنسيق مع محافظة المنيا ومديرية الشئون الصحية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إيداعها بمستشفي الطب النفسي بصورة مؤقتة ثم الذهاب لمستشفي الجامعة لعمل تحاليل صورة دم كاملة واشاعات للاطمئنان الحالة وكذلك تم الذهاب لمستشفي الحميات بالمنيا لعمل مسحة كورونا ويقوم الفريق بمتابعة الحالة بمستشفي الطب النفسي.

وقام فريق وحدة جنوب الجيزة بإنقاذ الطفل م.خ 12عاما، حيث كان الطفل متواجدا بمنطقة مزلقان العرب وتم التواصل مع أسرته وبعد عمل جلسات متكررة تم تسليم الابن لأسرته والتعهد بحسن التربية.

كما قام الفريق بإنقاذ المواطنة ف.ع 63 عاما وتحقيق دمج أسري لها بعد محاولات مع الأسرة بإقناعها بضرورة تواجد الحالة وبالفعل تم تسليم الحالة للأسرة وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة الحالة داخل الأسرة والاطمئنان عليها .

وقام فريق أطفال وكبار بلامأوي بالشرقية بإنقاذ الطفل ا.م 14 عاما من مركز فاقوس وتبين من خلال دراسة حالته أن الطفل يعاني من الإهمال الأسري وسوء معاملة الابن ويقوم بمسح السيارات والتسول وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم إيداع الابن بدار التربية للبنين بالشرقية ، وفي نفس الإطار قام الفريق بإنقاذ الطفل ح.ش ٩ سنوات متواجد بمنطقة الطالبية وتبين من خلال دراسة حالته ان الطفل يعاني من سوء معاملة الاب وعدم توفير الرعاية وقام الابن بالهروب من منزله بسبب قسوة الاب وشقيقته الكبري وجاء إلي الزقازيق ويقيم بمسجد بجوار محطة القطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إيداعه بدار التربية للبنين بالشرقية

وقام فريق وحدة شمال القاهرة بإنقاذ الفتاة ش.ع 27عاما متواجدة بعين شمس تم التنسيق والتحويل لجمعية الأكمل لتوفير عمل مع الإقامة بمشروع تدريب وتشغيل المرأة بالجمعية.

كما قام فريق وحدة شمال القاهرة بإنقاذ المواطن ح.م 60 عاما وإيداعه بمؤسسة بحلوان بعد عمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة.