تشييع جثمان الروائي مجيد طوبيا من كنيسة مار جرجس بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شيع جثمان الكاتب والروائي الكبير مجيد طوبيا، من كنيسة مار جرجس بميدان هليوبوليس بمصر الجديدة، حضر صلاة الجنازة محدود من الكتاب والروائيين .

وقال الكاتب والروائي فتحي سليمان، إن موعد ومكان العزاء لم يحدد بعد، مضيفا أن الراحل تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لمضاعفات صحية، عقب جلطة بالمخ تعرض لها في منتصف شهر مارس الماضي .

وكان الموت قد غيب الكاتب والروائي الكبير مجيد طوبيا، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما.

ولد الروائي مجيد إسحق طوبيا في 25 مارس 1938 بمحافظة المنيا، وحصل على درجة البكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائي من معهد السينما بالقاهرة عام 1972.

وحصل طوبيا على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في نفس العام، بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014.

كما قدم طوبيا عشرات الأعمال في السينما والأدب، ومن أبرزها فيلم "أبناء الصمت"، إخراج محمد راضى، وفيلم "حكاية من بلدنا" إخراج حلمي حليم، وفيلم "قفص الحريم" إخراج حسين كمال، كما قدم العديد من الروايات الناجحة طوال عدة عقود.​