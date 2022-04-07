"تريلا قسمت سوزوكي نصفين".. لقطات من حادث مروع في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر حادثا مروعا راح ضحيته شخص وطفله إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بأخرى سوزوكي فان، اليوم الخميس.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بنطائق مركز منشأة القناطر ووجود متوفى.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث بالتنسيق مع شرطة النجدة.

تبين بالفحص المبدئي بقيادة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، اصطدام سيارة نقل ثقيل بأخرى سوزوكي فان قيادة ثلاثيني مقيم قرية نكلا، ما أسفر عن مصرع الأخير ونجله البالغ من العمر 10 سنوات، وتحول السيارة إلى قطعة خردة "كل حتة في ناحية".

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، والتحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث.