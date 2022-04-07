أشلاء أدمية تثير الرعب في الجيزة.. والمعاينة تكشف صاحبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس على أشلاء آدمية ملقاة بالطريق.

تلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على أشلاء آدمية ملقاة بالطريق.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتبين بالفحص أن الأشلاء المعثور عليها لذكر، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وجه بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقًا مع الأدلة الجنائية لتحديد هوية القتيل، وضبط مرتكبي الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء سليم مدير أمن الجيزة بالواقعة.