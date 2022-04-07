حريق بغية حمام أعلى سطح منزل بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا شب بـ"غية حمام" أعلى سطح عقار بمنطقة الوراق شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من سطح عقار بالوراق.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب الحريق بغية حمام، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران وأخمدوا الحريق مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.