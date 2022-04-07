تجديد حبس خبيرة التخسيس دعاء سهيل ومدير مبيعاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميسن تجديد حبس خبيرة التغذية دعاء سهيل، ومدير مبيعاتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في بيعهما أدوية دون ترخيص.

وقالت التحريات، إن خبيرة التغذية أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وأضافت التحريات أن خبيرة التغذية أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، وأوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيًا.

وقالت "سهيل" إنها خبيرة تغذية حصلت على الدكتوراة في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية عام 2019 كما أنها من أول مؤسسي فكرة "التخسيس أونلاين" في مصر لذلك قامت بتوعية المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة.

ووفق موقعها على الإنترنت، فإن دعاء سهيل كُرِّمت عام 2018 في مهرجان المرأة العربية للإبداع، وألَّفت كتاب "التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي".

وذكر الموقع أن لها 12 بحثًا ودراسة تتعلق بالتغذية العلاجية.

وكانت دعاء سهيل ضيفًا دائمًا على القنوات المصرية باعتبارها حاصلة على دكتوراة في التغذية العلاجية.