شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء خليل: جائزة الدولة التقديرية دفعة معنوية تؤكد الاهتمام بدعم الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ضياء خليل الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم لعام 2021 ، أن الحصول على الجائزة خطوة مهمة وفى مرحلة مهمة، خاصة وأنه قد بلغ سن المعاش العام الماضى، قائلا: "تأتى الجائزة فى مرحلة بذل مجهود كبير وتعتبر دفعة معنوية لاستكمال البحث العلمى"، مشيرا إلى أنه حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1998.

وأضاف الدكتور ضياء خليل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الحصول على الجائزة فى عام 2021 تتويج جيد للأعمال وتمنحنا دفعة قوية للاستمرار فى العمل، مؤكدا أنه لا شعور أفضل من شعور تقدير الدولة للعلماء.

واستطرد الدكتور ضياء خليل، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لديه اهتمام بنواحى الابتكار والإبداع بالجامعات المصرية والجوائز تعبير عن مدى هذا الاهتمام، مؤكدا أن الدولة المصرية مهتمة أيضا بدعم الابتكار والإبداع والبحوث العلمية أكثر من ذى قبل وهذا يعد تشجيع لمناخ البحث العلمى والإبداع فى مصر.

وكان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، أعلن منذ قليل بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء السادة الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.