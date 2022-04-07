شكرا لقرائتكم خبر عن "رمضان يجمعنا فى حب مصر".. حملة Cairo 3A للمسئولية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيمن الجميل : حملة Cairo 3A تستهدف إفطار 500 ألف صائم استرشادا بمبادرة حياة كريمة تحت مظلة مؤسسات الدولة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة ليست مسئولية مؤسسات الدولة والحكومة فقط ، ولكنها مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فى مقدمة الأسس التى تقوم عليها استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، بهدف مواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، وتناول كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إن " Cairo 3A" تحدد أهدافها ودورها فى رؤية مصر 2030 – استراتيجية التنمية المستدامة ، من خلال بناء الشراكات مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ، لتفعيل مسئوليتها الاجتماعية بأقوى صورة ممكنة وعلى أكبر نطاق ، وبالتوافق مع المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح أيمن الجميل أن " Cairo 3A " تؤكد على ثلاثة محددات مهمة فى إطار مسئوليتها الاجتماعية ، أولها المساهمة فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال المساهمة فى ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ودعم المواطنين ، مع تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية ، وثانيها ، العمل مع الشركاء الحكوميين ومنظمات المجتمع المدنى على مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية ، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، في إطار ضمان السلام الاجتماعى وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.

وتابع أيمن الجميل قائلا إن ثالث المحددات التى تؤكد عليها " Cairo 3A " فى إطار مسئوليتها الاجتماعية، هو العمل مع الشركاء فى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى ، على مواجهة التأثيرات الكارثية المترتبة على جائحة كورونا وتوابعها وكذلك الآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى ما يشبه اصطفاف عالمى فى حرب اقتصادية ، يتجلى أثرها واضحا فى نسبة التضخم غير المسبوقة والارتفاع الجنونى فى أسعار النفط والمواد الغذائية والاضطرابات فى إنتاج المصانع والشركات وكذلك التأثير السلبى الكبير على حركة النقل والسياحة وخطوط الطيران وسلاسل التوريد ، وهو ما ينعكس على جميع اقتصاديات العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى ، حيث نشهد معاناة واضحة فى أوربا وأمريكا الشمالية مثلما نرى تأثيرات هذه الأزمة فى شمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

ولفت رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن " Cairo 3A " تسعى للاسترشاد بمبادرة حياة كريمة التى أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة لنحو 60 بالمائ من المصريين الذين يعيشون فى الريف ، وذلك من خلال إطلاق أكبر حملة للخير فى شهر رمضان المبارك بالعمل على إفطار 500 ألف صائم خلال الشهر الفضيل بالتعاون مع الشركاء الفاعلين فى مجال دعم الأسر الأكثر احتياجا وتحت مظلة مؤسسات الدولة ذات الصلة.