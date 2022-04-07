شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يخاطب الخارجية وسفارة عمان لحصول أسر المعلمات المتوفيات على حقوقهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن النقابة سوف تخاطب وزارة الخارجية المصرية، وسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، لضمان حصول أسر المعلمات المتوفيات فى حادث سير بمسقط على حقوقهن فى أسرع وقت، مؤكدا أن النقابة سوف تتابع مع السلطات المختصة ، حصول أسر المعلمات على حقوقهن المالية والأدبية.

ووجه الزناتى بالتواصل فورا مع أسر المعلمات الثلاث بالدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية، وتقديم كل الدعم الممكن لهم ، ومواساتهم فى مصابهم الأليم ، وسرعة انهاء الإجراءات الإدارية لمستحقات المعلمات الثلاث من نقابة المعلمين ، وتوصيل مستحقاتهم لأسرهم فى أقرب وقت، وأكد تعازيه لأسر المعلمات الثلاث نتيجة حادث السير المأساوى الذى أودى بحياة، هبة جاد عبدالحميد السيد، وأميرة أحمد مؤمن أحمد، وشروق محمد السيد محمد، واللاتى حصلن على إعارة للعمل معلمات بسلطنة عمان الشقيقة، ولقين مصرعهن فى حادث أليم.