شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تصادر 8 أطنان دقيق بلدى مدعم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين، مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .

وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر ومديرية التموين من ضبط منخل يدار بدون ترخيص يقوم بعمليه تحويل الدقيق البلدى المدعم إلى دقيق استخراج 72% وبفحص المكان تلاحظ وجود أكثر من 8 أطنان دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز معبأ داخل اجوله بدون فواتير او مستندات بقصد احتكارها.

وقد قامت محافظة الجيزة ممثلة في مركز منشاة القناطر وإدارة التموين بغلق المنخل والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية بمطحن الوحدة بأمبابة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.