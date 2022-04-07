شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بإنشاء مجلس رئاسى فى اليمن.. والخارجية: خطوة نحو بر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية المصرية بقرار إنشاء مجلس قيادة رئاسي فى اليمن، معتبرة في بيان لها اليوم ، أن تلك الخطوة تساهم فى عبور اليمن إلى بر الأمان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : تابعت جمهورية مصر العربية، اليوم 7 أبريل الجاري، باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأضاف البيان : ترى مصر في هذه الخطوة تطورًا هامًا ترحب به لما نأمل أن تؤدي إليه من عبور باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، من خلال التوصل إلى توافق يمني-يمني لعبور المرحلة الانتقالية وإنهاء الصراع.