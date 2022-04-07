أخبار مصر.. انخفاض الحرارة 7 درجات غداً والعظمى بالقاهرة 32

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من غد الجمعة سوف تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ بعد الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها مؤخرا.

الأرصاد: انخفاض الحرارة 7 درجات غداً والعظمى بالقاهرة تسجل 32 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ بعد الموجة شديدة الحرارة التى تعرضت لها البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الانخفاض على القاهرة على سبيل المثال سيصل لـ 7 درجات، حيث متوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة بعد أن سجلت اليوم 39 درجة.

وزير التعليم العالى يعلن فوز 58 عالما بجوائز النيل والدولة التقديرية

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، منذ قليل، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.

الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة، أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مُشيرةً إلى التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

التنمية المحلية: تمويل 24 ألف مشروع صغير بقروض 160 مليون جنيه خلال 8 سنوات

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول جهود صندوق التنمية المحلية خلال الثمانى سنوات الماضية من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات فى الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022 .

جميع أهداف مباريات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.. فيديو

اختتمت، مساء الأربعاء، مباريات ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021 - 2022، والتى شهدت تسجيل 10 أهداف خلال 4 مباريات، بمعدل تهديفى وصل إلى 2.5 هدف فى المباراة الواحدة.

وشهدت مباراتا تشيلسى مع ريال مدريد وبنفيكا مع ليفربول أكبر عدد من الأهداف، من خلال تسجيل 4 أهداف.

وتقام مباريات إياب دور ربع نهائى دورى الأبطال يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وجاءت نتائج مباريات ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال على النحو التالى:

تشيلسي 1 - 3 ريال مدريد

بنفيكا 1 - 3 ليفربول

مانشستر سيتي 1 - 0 أتلتيكو مدريد

فياريال 1 - 0 بايرن ميونخ

الدولار يهبط دون مستوى 75 روبل للمرة الأولى منذ 50 يوما

رتفعت العملة الروسية اليوم الخميس، أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 75 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، انخفض سعر صرف الدولار في بداية التعاملات دون مستوى 75 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضي، فيما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى 81 روبل للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر 2021.

كيروش يعود لمصر بعد 21 يومًا لحسم مصيره مع المنتخب الوطنى

حصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على 21 يوما إجازة يقضيها فى البرتغال، على أن يعود بعدها إلى مصر لحسم مصيره مع الفراعنة بحيث يكون قد تم البت فى شكوى اتحاد الكرة المصرى ضد نظيره السنغالى، لإعادة المباراة الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.