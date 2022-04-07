شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن فوز 58 عالما بجوائز النيل والدولة التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، منذ قليل، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 69 جائزة.

وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، إن هذا اليوم من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، ويعد بمثابة تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن.

وتابع عبد الغفار: "قد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالي 5 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه مصرى، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالي مايقرب من مليون و440 ألف جنيه مصرى، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين ومُنحت أيضاَ جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات.

وفاز د. أحمد شقير ود. محمود عبد الغفار، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 5 فائزين وتم حجب 5 جوائز، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق، فقد مُنحت لـ 7 فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية وعددها 40 جائزة، فقد منحت هذا العام لـ 44 فائزًا ولم تُحجب أي جائزة، ومُنحت أربعة جوائز مُناصفة.

وأعلن المجلس أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر، حيث حصل على 7 جوائز، وجاءت جامعة المنصورة وجامعة عين شمس في المرتبة الثانية بحصولهما على 6 جوائز، ويليهم جامعة القاهرة التي حصدت 5 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة أسيوط وحصدت 4 جوائز، ثم يليها جامعة أسوان ومعهد بحوث البترول حيث حصل كل منهم على 3 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة بنها، وجامعة الإسكندرية، هيئة الطاقة الذرية، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حلوان، حيث تم حصدت كل منهم على جائزتين.

وتساوت الجامعات والهيئات والمراكز البحثية التالية، جامعة بني سويف، جامعة الأزهر، جامعة هيرتفورد شاير العاصمة، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأكاديمية العربية للنقل البحري، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمنهور، جامعة الزقازيق، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادي، الجامعة البريطانية، جامعة المنيا، والمركز القومي لبحوث الإرشاد والبناء، حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية.