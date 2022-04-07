شكرا لقرائتكم خبر عن حصل على دكتوراه من مصر.. رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن× 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس اليمن عبدربه منصور هادى، اليوم الخميسن تشكيل مجلس القيادة الرئاسى، برئاسة رشاد محمد العليمى ونقل سلطاته إليه، وتفويضه بكامل صلاحياته.

فمن هو رئيس المجلس الجديد؟

1ـ ولد عام 1954 فى محافظة تعز، وتلقى تعليمه الأول فى قريته على يد والده القاضى محمد بن على العليمى، وبعدها واصل تعليمه الثانوى إلى أن تخرج من مدرسة جمال عبد الناصر فى صنعاء عام 1969

2ـ بدأ العليمي حياته السياسية في حزب التنظيم الناصرى اليمنى.

3ـ درس في كلية الشرطة والعلوم العسكرية في الكويت، وتخرج عام 1975 ليعود إلى صنعاء ويعمل في كلية الشرطة، ويواصل الدراسة في كلية الآداب بجامعة صنعاء.

4ـ انتقل للعمل فى وزارة الداخلية فى إدارة البحث الجنائي حتى عام 1981.

5ـ انتقل إلى مصر للدراسات العليا وحصل على ماجستير في علم الاجتماع في جامعة عين شمس بدرجة امتياز عام 1984، والدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة نفسها مع مرتبة الشرف الأولى عام 1988.

6ـ عين العليمي عام 1989 أستاذا في جامعة صنعاء، كبرى جامعات اليمن ثم مديراً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية ورئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في عام 1994 إبان إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب.

7ـ في عام 1996 عين العليمي مديراً لشرطة محافظة تعز، مسقط رأسه

8ـ وفى 2001 عين وزيرا للداخلية اليمنية

9ـ وفى 2006 شغل العليمي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير للداخلية

10ـ وفى 2008 عين نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ، ونائب لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، ووزير للإدارة المحلية، وظل منذ عام 2006 رئيسا للجنة الأمنية العليا

11ـ عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام

12ـ عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني

13 ـ ومنذ عام 2014 عمل مستشارا لرئيس الجمهورية اليمنى

14ـ فى 2011 أصيب فى حادث انفجار مسجد النهدين الذى استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

15ـ ونقل على إثر الحادث إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012 بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا